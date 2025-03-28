أمريكا تشن أكثر من 40 ضربة جوية استهدفت بها الحوثيين في اليمن

شفق نيوز/ شنت امريكا عشرات الغارات التي استهدفت بها، مساء الخميس وفجر الجمعة، عدة محافظات يمنية، وفقا لمحطة "سكاي نيوز عربية".

وذكرت المحطة نقلا عن مراسلها أن عدد الغارات وصل حتى هذه اللحظة إلى 40، مشيرا إلى أنها "تذكرنا بما حدث يوم 15 مارس، أي يوم بداية الهجمات الأميركية على معاقل الحوثيين".

وكشف أن الغارات الأميركية استهدفت 5 محافظات هي صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وعمران.

وأضاف المراسل أنها ركزت "على استهداف 100 هدف حوثي.. وقالت واشنطن إن النتائج كانت جيدة".

وأبرز أن أكثر المحافظات اليمنية استهدافا هذه الليلة هي عمران، القريبة والتي تعد امتدادا لصعدة، معقل الحوثيين، حيث تم استهدافها بـ19 غارة".

وكانت مصادر يمنية أفادت باستهداف العاصمة صنعاء بـ3 غارات بينها غارة على منطقة القيادة وسط المدينة.

وقالت إن الغارات "أدت إلى أضرار في المنازل والمحلات التجارية وسط العاصمة".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الأربعاء استهداف صنعاء بأكثر من 15 غارة أميركية، مما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين.

يأتي ذلك فيما قال البيت الأبيض إنه تم استهداف أكثر من 100 هدف حوثي والتقييمات الأولية تشير إلى نتائج جيدة تظهر على تلك الأهداف.

وأكمل: "الأهداف التي ضربناها تشمل قادة حوثيين رئيسيين، وأنظمة دفاع جوي، ومراكز قيادة وتحكم، ومقرات رئيسية، ومنشآت تصنيع وتخزين الأسلحة".

وأكد أن "العمليات ضد الحوثيين ستستمر حتى استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر وتتمكن السفن الأميركية من العبور بأمان".