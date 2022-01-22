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أمريكا تسلم أوكرانيا 90 طناً من الأسلحة الفتاكة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-22T06:37:49+0000
أمريكا تسلم أوكرانيا 90 طناً من الأسلحة الفتاكة

شفق نيوز / أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت، تسليم أوكرانيا دفعة أولى من المساعدات العسكرية، وذلك بالتزامن مع التوتر العسكري الروسي الأوكراني.

وذكرت السفارة الأمريكية في كييف، أن " الشحنة الأولى من المساعدات التي قرر الرئيس جو بايدن مؤخرا إرسالها إلى أوكرانيا وصلت ليلا. وتشمل هذه الشحنة حوالي 200 ألف رطل (90.7 طن) من الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك ذخيرة للمدافعين عن خط المواجهة الأوكراني".

وتتهم السلطات الأوكرانية ودول غرب أوروبا روسيا بتحشيد جيشها على الحدود مع أوكرانيا، تمهيداً لتدخل عسكري فيها.

وتنفي روسيا بشكل متكرر تلك المزاعم، وتؤكد أن التصريحات حول "العدوان الروسي المحتمل على أوكرانيا" تستخدم كذريعة لبناء وحدات تابعة لحلف شمال الأطلسي في المناطق الحدودية القريبة من الأراضي الروسية.

 

 

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