سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمريكا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المتحور

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-30T05:10:46+0000
أمريكا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المتحور

سجلت الولايات المتحدة، أول حالة إصابة معروفة بـ"فيروس كورونا المتحور"، الذي يتفشى بسرعة في معظم أنحاء المملكة المتحدة وأدى إلى إغلاق معظم جنوب إنجلترا.

والمصاب هو رجل في العشرينيات من عمره، ويخضع حاليا للحجر في مقاطعة إلبرت، وليس له سجل سفر، وفقًا لتغريدة من مكتب حاكم الولاية جاريد بوليس.

وقالت التغريدة إن المصاب "ليست لديه أي اتصالات وثيقة محددة حتى الآن، لكن مسؤولي الصحة العامة يعملون على تحديد الحالات المحتملة الأخرى وجهات الاتصال، من خلال مقابلات شاملة".

وقد تم رصد أكثر من 3 آلاف إصابة بسلالة بريطانية متحوّرة من كوفيد-19 في المملكة المتحدة ودول أخرى.

وكذلك تم رصد نحو 300 إصابة بسلالة متحوّرة أخرى في جنوب أفريقيا و3 إصابات بها في أوروبا (إصابتان في المملكة المتحدة وإصابة في فنلندا)، والإصابات الثلاث تعود لأشخاص وافدين من جنوب أفريقيا.

وقال علماء في المملكة المتحدة، في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن الفيروس المتحور يبدو أنه ينتشر بسهولة أكبر، لكنه لا يجعل الناس أكثر مرضًا أو أكثر عرضة للوفاة.

ويعتقد العلماء أيضًا أن هذه الطفرات لن تسمح للفيروس بالنجاة من الاستجابة المناعية التي تولدها اللقاحات.

related

نتائج مبشرة.. أمريكا تكشف الآثار الجانبية للقاح "فايزر"

Date: 2020-12-08 17:01:55
نتائج مبشرة.. أمريكا تكشف الآثار الجانبية للقاح "فايزر"

المعلم: تركيا لم تنفذ التزاماتها بشأن جبهة النصرة وواصلت دعم الإرهابيين

Date: 2019-09-28 18:11:32
المعلم: تركيا لم تنفذ التزاماتها بشأن جبهة النصرة وواصلت دعم الإرهابيين

أمريكا تبدأ التحقيق بدور الصين و"الصحة العالمية" في ظهور وانتشار كورونا

Date: 2020-04-14 16:55:13
أمريكا تبدأ التحقيق بدور الصين و"الصحة العالمية" في ظهور وانتشار كورونا

ألمانيا ترفض المشاركة في العملية الأمريكية لتأمين الملاحة في هرمز

Date: 2019-07-31 19:08:27
ألمانيا ترفض المشاركة في العملية الأمريكية لتأمين الملاحة في هرمز

إيران تتوعد: أي تحرك أميركي سيقابل بردّ ساحق

Date: 2020-11-17 14:17:33
إيران تتوعد: أي تحرك أميركي سيقابل بردّ ساحق

أردوغان يجدد ابتزاز أوروبا باللاجئين.. ويغازل ترامب

Date: 2019-09-13 22:27:27
أردوغان يجدد ابتزاز أوروبا باللاجئين.. ويغازل ترامب

ترامب: أميركا لا تدرس فرض عقوبات على تركيا حاليا

Date: 2019-07-18 21:57:26
ترامب: أميركا لا تدرس فرض عقوبات على تركيا حاليا

استطلاع يظهر تقدم بايدن على ترامب

Date: 2020-11-01 05:12:30
استطلاع يظهر تقدم بايدن على ترامب