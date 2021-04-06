أمريكا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الهندية الخطرة

شفق نيوز/ سجلت السلطات الصحية الأمريكية في أراضي الولايات المتحدة أول حالة إصابة بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

ونقلت صحيفة "San Francisko Chronicle" عن مختبر جامعة ستانفورد لدراسة الفيروسات أن الخبراء رصدوا إصابة واحدة بالسلالة في دائرة سانتا-كلارا جنوب غرب كاليفورنيا.

وأضافت الصحيفة أن خبراء المعهد اكتشفوا كذلك 7 حالات تشتبه أنها للإصابات بالسلالة الهندية للفيروس، مضيفة أن النتائج النهاية سيتم تحديدها خلال أيام قريبة.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، أواخر مارس الماضي، رصدهم سلالة جديدة لفيروس كورونا بتحورين، بينما يعتبر أنها قد تكون أكثر خطورة وأكثر مقاومة في مواجهة اللقاحات من سابقاتها.