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أمريكا ترفع اسم مسؤول إيراني من قائمة العقوبات

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-10T19:12:53+0000
أمريكا ترفع اسم مسؤول إيراني من قائمة العقوبات

شفق نيوز/ أزالت وزارة الخزانة الأمريكية اسم مدير إداري في شركة النفط الوطنية الإيرانية من إحدى قوائم عقوباتها، يوم الخميس، بينما وصف مسؤول أمريكي ذلك بأنه خطوة روتينية لا علاقة لها بجهود استئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة في إشعار على موقعها الإلكتروني إنها حذفت أحمد غالباني، الذي وصفته بأنه مدير إداري في شركة النفط الوطنية الإيرانية، من قائمتها للمواطنين الخاضعين لعقوبات أمريكية.

ووصف مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، هذه الخطوة بأنها "قرار من وزارة الخزانة في سياق الأعمال المعتادة ولا علاقة له بالاتفاق النووي".

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