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أمريكا ترصد 170 مليار دولار لمواجهة التهديد الاقتصادي الصيني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-08T18:32:46+0000
أمريكا ترصد 170 مليار دولار لمواجهة التهديد الاقتصادي الصيني

شفق نيوز/ يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، لإقرار مشروع قانون ضخم في البحث والتطوير الصناعي لمواجهة التهديد الاقتصادي المتزايد من الصين.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يُنظر لهذا القانون، الذي يعالج أحد بنوده الرئيسية النقص في أشباه الموصلات الذي أدى إلى تباطؤ إنتاج السيارات هذا العام، على أنه حاسم لجهود الولايات المتحدة لتجنب تفوق بكين في السباق نحو الابتكار التكنولوجي.

ومع تزايد قلق الحزبين السياسيين الأمريكيين بشأن المنافسة من أكبر قوة في آسيا، أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، عن ثقته في تصويت قوي من الحزبين لتمرير قانون الولايات المتحدة للابتكار والمنافسة.

وقال شومر في قاعة مجلس الشيوخ "سوف يُدرج مشروع القانون كأحد أهم الأشياء التي قام بها هذ المجلس منذ وقت طويل للغاية، وهو بيان إيمان بقدرة أمريكا على اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين".

وأضاف "كل من سيفوز في سباق تقنيات المستقبل سيكون القائد الاقتصادي العالمي، مع عواقب وخيمة على السياسة الخارجية والأمن القومي أيضا".

وسيحتاج مشروع القانون إلى العودة إلى مجلس النواب، حيث نشأ بالأساس، للتصويت النهائي، لكن من المتوقع أن يفوز بالمرور النهائي ويوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

ويوفر القانون 120 مليار دولار على مدار خمس سنوات لأنشطة مؤسسة العلوم الوطنية، لتعزيز الأولويات بما في ذلك البحث والتطوير في مجالات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم الكم.

كما يخصص 52 مليار دولار لتمويل خطة تمت الموافقة عليها مسبقا لزيادة التصنيع المحلي للمكونات.

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