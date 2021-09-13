أمريكا ترصد مكافأة مليونية مقابل معلومات عن مسؤول في "حزب الله"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، عن مكافأة تبلغ سبعة ملايين دولار لمن يدلي معلومات عن المسؤول الأمني في حزب الله اللبناني، طلال حمية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "المسؤول الأمني الكبير في حزب الله، طلال حمية، عمل كمسؤول أمني خارجي للحزب، ويقف وراء جميع الهجمات التي تنفذها خلايا حزب الله في جميع أنحاء العالم".

وأعلنت وزارة الخارجية في اب/ أغسطس الماضي عن عرض مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال القيادي البارز في حزب الله خليل يوسف حرب المتهم بالإشراف على عمليات الحزب في عدة دول في المنطقة.