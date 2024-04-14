أمريكا ترد على رواية عبد اللهيان: إيران لم تبلغ جيرانها بالهجوم على إسرائيل

شفق نيوز/ فند مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، يوم الأحد، مزاعم إيران بشأن منح دول الجوار، تحذير قبل 72 ساعة من الهجوم على إسرائيل، مؤكداً أن طهران أرادت تسجيل "مستوى عال من التدمير".

‎وأخبر المسؤول الأمريكي، وكالة رويترز، بأن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مع إيران من خلال وسطاء سويسريين قبل وبعد الهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل".

‎ورداً على سؤال عن تعليقات وزير الخارجية الإيراني بأن طهران أعطت دول المنطقة إشعاراً بالهجمات قبل 72 ساعة، قال المسؤول إن ذلك "غير صحيح، لم يقدموا أي إخطار، وكانوا يعتزمون بوضوح التدمير والتسبب في سقوط ضحايا".

وأفاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بوقت سابق من اليوم الأحد، إن طهران أبلغت واشنطن بأن الهجمات ضد إسرائيل ستكون "محدودة" وللدفاع عن النفس، مشيراً إلى إخطار دول الجوار كافة وبينها العراق قبل 72 ساعة من بدء تلك الهجمات.

ومساء أمس السبت، شنت إيران هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ، انطلاقاً من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.