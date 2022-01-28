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أمريكا تدعو إلى عقد جلسة "مفتوحة" لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-28T05:27:53+0000
أمريكا تدعو إلى عقد جلسة "مفتوحة" لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا

شفق نيوز / دعت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، إلى جلسة "مفتوحة" لمجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل، لبحث الملف الأوكراني.

وذكرت المندوبة الدائمة لواشنطن، لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، أن "الولايات المتحدة تخطط لمناقشة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين السلوك الخطر الروسي تجاه أوكرانيا، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري على الحدود".

وتتهم الولايات المتحدة ودول أوروبية، روسيا بالتحضير للقيام بهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، لحماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، فيما تعتبره روسيا تهديد لأمنها القومي.

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