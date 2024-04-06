أمريكا تدخل حالة "تأهب قصوى" تحسبا لرد إيراني على هجوم القنصلية

شفق نيوز/ قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة في حالة "تأهب قصوى" وتستعد لهجوم إيراني محتمل يستهدف أصولا إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة ردا على قصف إسرائيلي أسفر عن مقتل قائد عسكري إيراني في سوريا.

وأفاد المسؤول، في تأكيد لتقرير نشرته في وقت سابق شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "نحن بالتأكيد في حالة يقظة عالية".

وبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن التهديد الذي تمثله إيران في اتصال هاتفي (الخميس) مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر مسؤول كبير في إدارة بايدن "إن فرقنا على اتصال منتظم ومستمر منذ ذلك الحين. والولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل في مواجهة التهديدات من إيران".

وتوعدت إيران مجددا يوم أمس الجمعة بمعاقبة إسرائيل خلال تشييع جنازة سبعة ضباط لقوا حتفهم في غارة جوية على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يشتبه في أن إسرائيل شنتها هذا الأسبوع.

ومن بين القتلى في الهجوم الذي وقع يوم الإثنين على مجمع السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق محمد رضا زاهدي القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني.

وأمس الجمعة، نقلت شبكة "سي ان بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين بأن إسرائيل والولايات المتحدة تعتقدان أن إيران على وشك الرد على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.

وحصلت الولايات المتحدة، وفق "سي ان بي سي نيوز" على معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تخطط لهجوم انتقامي يشمل سربًا من "طائرات الشهيد" بدون طيار وصواريخ كروز.

ولفتت الشبكة الإخبارية الأميركية إلى أن هناك مر آخر مهم غير معروف وهو المكان الذي سيتم فيه إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ - من العراق أو سوريا، الأمر الذي قد يدفع طهران إلى الإنكار - أو من الأراضي الإيرانية.