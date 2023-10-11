أمريكا تخلي سفارتها في بيروت وتوجه رعاياها بالمغادرة حالاً

أمريكا تخلي سفارتها في بيروت وتوجه رعاياها بالمغادرة حالاً
2023-10-11T16:03:29+00:00

شفق نيوز/ بدأت السلطات الأمريكية بعمليات إخلاء السفارة الأمريكية في لبنان، كما وجهت مواطنيها بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

جاء في ذلك خبر عاجل نشرته محطة RT.

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