أمريكا تخلي سفارتها في بيروت وتوجه رعاياها بالمغادرة حالاً
2023-10-11T16:03:29+00:00
شفق نيوز/ بدأت السلطات الأمريكية بعمليات إخلاء السفارة الأمريكية في لبنان، كما وجهت مواطنيها بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.
جاء في ذلك خبر عاجل نشرته محطة RT.
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شفق نيوز/ بدأت السلطات الأمريكية بعمليات إخلاء السفارة الأمريكية في لبنان، كما وجهت مواطنيها بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.
جاء في ذلك خبر عاجل نشرته محطة RT.