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أمريكا تحمّل "PKK" مسؤولية مقتل 13 تركياً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-15T18:45:33+0000
أمريكا تحمّل "PKK" مسؤولية مقتل 13 تركياً

شفق نيوز/ قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الإثنين تعازيه في مقتل رهائن أتراك في منطقة جبل كارة بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وقال بلينكن إن واشنطن تعتقد أن حزب العمال الكوردستاني "PKK" هو المسؤول، وفق ما أوردته رويترز.

وقالت تركيا أمس الأحد إن مسلحين من حزب العمال الكوردستاني المحظور أعدموا الرهائن (13 شخصا) الذين كان بينهم أفراد من الجيش التركي والشرطة.

وفي بيان أمس الأحد أيضا، قالت الولايات المتحدة إنها تندد بالقتل إذا ثبت أن المسؤولية تقع على عاتق حزب العمال الكوردستاني.

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