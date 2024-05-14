أمريكا تحظر استيراد اليورانيوم من روسيا

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، عن توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قانون أقره أعضاء في الكونغرس الأمريكي في وقت سابق يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وقع على القانون رقم H.R. 1042، الذي يحظر استيراد اليورانيوم غير المشع، و المنخفض التخصيب المنتج في روسيا أو بواسطة منشأة روسية".

وفي 30 أبريل الماضي، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون (HR 1042) يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا. وتم بعد ذلك إرسال الوثيقة، التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي في ديسمبر، إلى بايدن للتوقيع عليها.

ويتضمن القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من اعتماده، فرض حظر على استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب المنتج في روسيا أو إحدى الشركات المسجلة هناك، وسيتواصل الحظر حتى عام 2040.

وفي الوقت نفسه تسمح الوثيقة لوزير الطاقة الأمريكي، بالاتفاق مع وزير الخارجية ووزير التجارة، برفع هذا الحظر في حالة عدم توفر مصادر أخرى لإمدادات اليورانيوم.

هذا وقد حذرت شركة Centrus، وهي أكبر شركة للوقود النووي في الولايات المتحدة، من أنها بعد فرض الحظر، ستطلب من الإدارات المعنية تقديم استثناءات من أجل مواصلة توريد اليورانيوم لعملائها ولضمان مصالح الصناعة النووية الأمريكية برمتها.