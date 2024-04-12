أمريكا تحذر موظفيها في إسرائيل بعد التهديدات الإيرانية

شفق نيوز/ فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيودا على سفر موظفيها فى إسرائيل في أعقاب التهديدات العلنية ضد إسرائيل من قبل إيران، بعد قصف القنصلية الإيرانية في سوريا ومقتل 7 من عناصر "الحرس الثوري" الإيراني.

وقالت السفارة الأمريكية في تحذير أمني: "من باب الحذر الشديد، يُمنع موظفو الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من السفر خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر".

وأشار التحذير إلى أن "البيئة الأمنية لا تزال معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة اعتمادًا على الوضع السياسي والأحداث الأخيرة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه "لن يتحدث عن التقييمات المحددة التي أدت بنا إلى تقييد السفر الشخصي لموظفينا وأفراد أسرنا، ولكن من الواضح أننا نراقب التهديدات في الشرق الأوسط وتحديدا في إسرائيل".

وأضاف ميلر: "رأينا إيران تطلق تهديدات علنية ضد إسرائيل في الأيام القليلة الماضية، وإسرائيل في جوار صعب للغاية ونحن نراقب الوضع الأمني، لقد رأيتنا نتكيف قليلا مع تحذيرات السفر في بداية هذا الصراع ونجري تقييمات مستمرة طوال الوقت حول الوضع".