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أمريكا تحذر من "تهديد محدد وموثوق" قرب مطار كابل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-29T04:51:32+0000
أمريكا تحذر من "تهديد محدد وموثوق" قرب مطار كابل

حذرت الولايات المتحدة من "تهديد محدد وموثوق" قرب مطار كابل، داعية مواطنيها على مغادرة المنطقة، بعد أيام على هجوم دموي استهدف المطار.

وقالت السفارة الأميركية في كابل في تحذير أمني "بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع المواطنين الأميركيين الموجودين على مقربة من مطار كابل ... مغادرة منطقة المطار فورا".

وأشارت السفارة في تحذيرها إلى التهديد الذي تتعرض له "البوابة الجنوبية (للمطار)، وبوابة وزارة الداخلية الجديدة، والبوابة القريبة من محطة بنجشير للبترول في الجانب الشمالي الغربي من المطار".

جم الحشود عند بوابات المطار تراجع بعد تحذير من هجوم آخر وشيك.

في وقت سابق السبت، حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من هجوم "محتمل جداً" على مطار كابل في الساعات المقبلة، مؤكّداً أنّ الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل عنصرين في تنظيم الدولة الإسلامية بولاية خراسان ليست "الأخيرة".

وقال بايدن في بيان إثر لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين إنّ "الوضع على الأرض يبقى بالغ الخطورة، ويظلّ خطر (وقوع) هجوم إرهابي على المطار مرتفعاً".

وأضاف "قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل جداً خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة".

وتابع بايدن في بيانه "قلتُ إنّنا سنطارد المجموعة المسؤولة عن الهجوم على قوّاتنا ومدنيّين أبرياء في كابل، وقد فعلنا ذلك".

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