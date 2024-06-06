أمريكا تحذر إسرائيل: حرب في لبنان تعني تدخل إيران

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة، حذرت في الأسابيع الأخيرة، إسرائيل، من فكرة "الحرب المحدودة" في لبنان، خشية من دفع إيران للتدخل مما قد يؤدي إلى خروج الصراع عن السيطرة.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن "هناك قلقا متزايدا في الجيش الإسرائيلي من أن الوضع في لبنان وصل إلى نقطة تحول".

وتحاول الولايات المتحدة وفرنسا، إيجاد حل دبلوماسي لتقليل التوترات على الحدود بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، لكنهما لم يحرزا تقدما بعد.

وبحسب الموقع، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتقد أنه سيكون من المستحيل استعادة الهدوء إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية من دون وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر مسؤولون أمريكيون لـ"أكسيوس"، إن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل أنها لا تعتقد أن "حربا محدودة في لبنان أو حربا إقليمية صغيرة خيار واقعي، لأنه سيكون من الصعب منعها من الاتساع والخروج عن السيطرة".

وأضافوا أن "واشنطن حذرت إسرائيل من أن الغزو البري للبنان، حتى لو كان فقط في المناطق القريبة من الحدود، من المرجح أن يدفع إيران للتدخل".

وكان أحد السيناريوهات التي طرحتها الإدارة مع إسرائيل أن لبنان قد يغمره مسلحون من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق وحتى اليمن، الذين قد يرغبون في الانضمام إلى القتال.

وأوضح مسؤول إسرائيلي أن اجتماع مجلس الحرب لم يتخذ قرارا بشأن لبنان، لكن الجيش الإسرائيلي قدم عدة خيارات لتوسيع القتال، بما في ذلك غزو بري يهدف إلى دفع فرقة الرضوان التابعة لحزب الله بعيدا عن الحدود.