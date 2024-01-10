أمريكا تحذر الحوثيين من "تداعيات وخيمة" وبريطانيا تعد "هجوم السفينة" الأكبر منذ عقود

شفق نيوز/ حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، جماعة أنصار الله الحوثيين من "تداعيات وخيمة" جراء استهدافهم للسفن في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون اعلنوا اليوم الأربعاء، شن هجوم بواسطة عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخِ البالستيةِ والبحريةِ، ضد سفينةً أمريكيةً، في البحر الأحمر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "ستكون هناك تداعيات وخيمة لتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر".

وأضاف، "أوضحنا لإيران أن دعم الحوثيين يجب أن يتوقف وأنه ليس من صالحهم توسيع نطاق النزاع"، موضحاً ان "هجمات البحر الأحمر يتم دعمها والتحريض عليها من إيران".

وفي السياق، نقلت إن بي سي عن مسؤولين في البنتاغون قولهم، إن "واشنطن أعدت خطة تتضمن خيارات حول كيفية الرد على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".

من جهته قال وزير الدفاع البريطاني، إن "هجوم أمس على السفينة الحربية التابعة للبحرية الملكية في البحر الأحمر هو الأكبر منذ عقود".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، أن القوات الأميركية والبريطانية تصدت لأكبر هجوم شنّه الحوثيون لغاية الآن على مسارات شحن دولية في البحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم" في بيان أوردته وكالة "فرانس برس"، أن قواتها أسقطت 18 طائرة مسيّرة مفخّخة وصاروخين مجنّحين وصاروخاً بالستياً، أطلقها الحوثيون مساء أمس الثلاثاء، في هجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وأضافت أن "الحوثيين المدعومين من إيران شنّوا هجوماً معقّداً بطائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتّجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادّة للسفن، وصاروخ باليستي مضادّ للسفن، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".

وأوضحت أنّ التصدّي لهذا الهجوم الحوثي الجديد تولّته مقاتلات F-18 أقلعت من على متن حاملة الطائرات الأمريكية ايزنهاور وثلاث مدمرات أميركية ومدمرة واحدة بريطانية.