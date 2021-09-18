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أمريكا تحث الدول العربية على التطبيع مع إسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-18T05:00:28+0000
أمريكا تحث الدول العربية على التطبيع مع إسرائيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في الذكرى السنوية الأولى لـ"اتفاقيات أبراهام"، الدول العربية إلى التطبيع والاعتراف بإسرائيل.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي لبلينكن مع نظرائه الإسرائيلي يائير لابيد، والإماراتي عبد الله بن زايد، والمغربي ناصر بوريطة، والبحريني عبد اللطيف الزياني، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاتفاقيات التطبيع التي انخرطت فيها الدول العربية الثلاث مع إسرائيل، والموقعة في 15 سبتمبر العام الماضي.

وقال بلينكن خلال الاجتماع: "سنشجع المزيد من الدول على أن تحذو حذو الإمارات والبحرين والمغرب"، مضيفا: "نريد توسيع دائرة الدبلوماسية السلمية".

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن اتفاقيات "أبراهام" هي "فوز دبلوماسي رئيسي"، ومن جهته أوضح بلينكن أن الرئيس جو بايدن "لم يختلف" مع سلفه.

وأكد الوزير الأمريكي أن الإدارة الحالية "ستواصل البناء على الجهود الناجحة للإدارة السابقة، لمواصلة مسيرة التطبيع إلى الأمام".

تجدر الإشارة إلى أن 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وقعت اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بوساطة أمريكية في 2020، وأطلق عليها اسم "اتفاقيات أبراهام".

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