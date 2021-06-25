أمريكا تجيز عقار "أكتيمرا" لعلاج كورونا في المستشفيات حصراً

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أنها أجازت الاستخدام الطارئ لعقار "أكتيمرا" لعلاج مرضى كورونا البالغين والأطفال في المستشفيات، وتم إصدار ترخيص الاستخدام الطارئ لشركة "جينينتيك" وهي وحدة تابعة لشركة "روش" القابضة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن العقار يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يتلقون "الكورتيكوستيرويدات" ويحتاجون إلى دعم بالأوكسجين أو أجهزة تنفس صناعي أو أكسدة غشائية خارج الجسم.

وأوضحت "جينينتيك" في بيان مستقل أن ترخيص الاستخدام الطارئ يستند إلى نتائج أربع دراسات عشوائية خاضعة للمراقبة، قيمت فاعلية عقار "أكتيمرا" لعلاج "كوفيد-19" في أكثر من 5500 مريض بالمستشفيات.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن "أكتيمرا" غير مصرح باستخدامه لمرضى كورونا خارج المستشفيات، وأضافت أن التجارب السريرية أظهرت أن العقار يقلل مخاطر الوفاة والوقت الذي يستغرقه المرضى في المستشفيات للتعافي.

وأجازت إدارة الغذاء والدواء في العام الماضي استخدام عقار "ريمديسفير" المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة "غلياد ساينسز" لعلاج المرضى بالمستشفيات.