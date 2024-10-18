أمريكا تجري تجارب نووية لتقييم أسلحتها القديمة

شفق نيوز/ ستجري الولايات المتحدة تجارب نووية دون الحرجة تحت الأرض في موقع اختبار في ولاية نيفادا.

وأكدت إدارة الأمن النووي الوطني الأمريكية أن غرض التجارب تقييم خصائص الأسلحة النووية القديمة دون إجراء تفجيرات حقيقية.

وأكدت الإدارة أن مثل هذه التجارب ضرورية للتحقق من حالة الرؤوس الحربية النووية الموجودة والمحدثة دون بدء تفاعل متسلسل يؤدي إلى انفجار نووي.

وفي وقت سابق، أكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة بالخارجية الروسية ميخائيل كوندراتنكوف، أن واشنطن منذ 1999 لم تتخذ أي خطوات للتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون تسحب بموجبه روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني أن روسيا تخطط لإجراء تجارب نووية.

ومن جانبه؛ أكد رئيس ميدان التجارب النووية المركزي الروسي في نوفايا زيمليا أندريه سينيتسين في وقت سابق، أن الموقع جاهز تماما لاحتمال استئناف التجارب النووية، مضيفا مع ذلك أن روسيا لن تجري تجارب نووية إذا لم تقم واشنطن بذلك.