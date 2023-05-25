أمريكا تتهم الصين بمهاجمة شبكة حاسوب بنيتها التحتية

شفق نيوز/ اتهمت وكالة الأمن القومي الأمريكية، مجموعة Volt Typhoon الصينية المتخصصة في الإنترنت، بمهاجمة شبكة حاسوب البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.

ووفقا لبيان وكالة الأمن القومي، فإن "Volt Typhoon، هاجمت شبكات في قطاعات مهمة من البنية التحتية الأمريكية، ويمكن لهذه المجموعة أن تطبق نفس الأساليب ضد هذه القطاعات وغيرها في جميع أنحاء العالم". وأشار البيان، إلى أن "الصين تستخدم وسائل متطورة للغاية لمهاجمة البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة".

وقال جين إيسترلي، رئيس وكالة البنية التحتية والأمن السيبراني الأمريكية (CISA): "على مدى سنوات عديدة، كانت الصين تجري عمليات في جميع أنحاء العالم لسرقة الملكية الفكرية والبيانات السرية من منظمات البنية التحتية الحيوية في البلدان حول العالم".

وقال بريان وارندران، مساعد مدير الأمن السيبراني في مكتب التحقيقات الفدرالي، إن المكتب "يواصل تحذير الصين من أي نشاط خبيث ضد مؤسسات البنية التحتية الحيوية".

وفي وقت سابق، نشر المركز الوطني للاستجابة لفيروسات الحاسوب في الصين، وشركة الأمن السيبراني 360، وثيقة عن النشاط السيبراني لوكالة المخابرات المركزية، وذكرت أن المخابرات الأمريكية سهلت هجمات القراصنة على دول أخرى وشاركت في تنظيم ثورات ملونة من خلال تقنيات الإنترنت حول العالم.

وأشارت الوثيقة إلى أن وكالة المخابرات المركزية تقف وراء تنظيم الثورات الملونة في جورجيا وقيرغيزستان وأوكرانيا والشرق الأوسط وتايوان، كما حاولت الولايات المتحدة إحداث اضطرابات سياسية مماثلة في أذربيجان وبيلاروس وإيران ولبنان وميانمار.

المصدر: RT