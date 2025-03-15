أمريكا تتراجع عن قصف موقع صاروخي لمجموعة موالية لإيران في سوريا

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم السبت، عن تراجع القوات الأمريكية عن تنفيذ ضربة جوية تستهدف موقعاً لإطلاق الصواريخ تابعاً لجماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل الأراضي السورية.

وبحسب مسؤول عسكري أمريكي، فإن اتصالاً جرى بين واشنطن ودمشق أدى إلى قيام الجيش السوري بتفكيك الموقع المستهدف، الأمر الذي دفع واشنطن إلى التراجع عن القصف.

وأضاف أن "هذه الخطوة ساهمت في تجنب تصعيد عسكري كان قد يؤدي إلى تداعيات غير محسوبة"، مؤكداً أن "المسؤولين السوريين أظهروا تجاوباً لافتاً".