‏أمريكا تبدأ بمنح جرعة ثالثة من لقاحي "فايزر وموديرنا"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الأربعاء، البدء بمنح جرعة ثالثة من لقاحي "فايزر وموديرنا" ابتداء من 20 سبتمبر/ ايلول المقبل، وذلك لمواجهة المتحورات على الفيروس.

وأضافت الهيئة في تصريحات اوردتها وسائل اعلام أمريكية، أن الحماية التي توفرها لقاحات فيروس كورونا تتراجع مع الوقت.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن إدارة بايدن ستقر جرعة ثالثة معززة لمواجهة متحور دلتا من كورونا.

ووفقا لإذاعة "سي بي إس" الأمريكية، من المتوقع أن توصي إدارة بايدن في وقت لاحق من هذا الأسبوع بأن يحصل غالبية الأمريكيين على جرعة ثالثة بعد ثمانية أشهر من جرعتهم الثانية من لقاح كوفيد-19.

ومن المرجح أن تكون هذه الجرعة متاحة فقط للأشخاص الذين تلقوا لقاح "مودينا أو فايزر" في الوقت الحالي.

وينتظر مسؤولو الصحة الفيدراليون مزيدًا من التجارب قبل الموافقة على لقاح "جونسون" الذي يعطى على جرعة واحدة، لكن من المحتمل أن يكون لديهم نفس التوصية بشأن جرعة أخرى معززة.