أمريكا.. انهيار نفق وفرق الإنقاذ تحاول إنقاذ 15 محاصرين تحت الأنقاض

شفق نيوز- واشنطن

أفادت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يوم الخميس، بأنها تعمل لإنقاذ ما لا يقل عن 15 شخصاً محاصرين تحت أنقاض نفق انهار بالمدينة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عمدة المدينة، كارين باس، قولها في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم تكليف أكثر من 100 فرد من إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس بالتعامل مع الحادث الذي وقع في "1701 شارع فيغيروا الشمالي"، وهو موقع المدخل الوحيد للنفق.

ووفقاً لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، قد يكون العمال محاصرين على بعد ستة أميال من المدخل الوحيد للنفق، وقد تم إرسال فرق بحث وإنقاذ مدربة تدريباً خاصاً ومجهزة للتعامل مع عمليات إنقاذ الأنفاق الضيقة إلى المنطقة.

وتمتلك إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أربعة فرق بحث وإنقاذ متخصصة، وقد تم تفعيلها جميعاً.

وأفادت قناة "فوكس 11 لوس أنجلوس" بأنه تم انتشال عدد من العمال من النفق وتمكنوا من السير بمفردهم، وأفادت التقارير بأنه تم انتشالهم بواسطة رافعة.

ووقع الانهيار في مشروع نفق تصريف مياه الصرف الصحي في لوس أنجلوس، والذي تبلغ تكلفته 630.5 مليون دولار.

وذكرت شركة "فلاتيرون دراغادوس" المقاول الرئيسي للمشروع، على موقعها الإلكتروني أن النفق يبلغ طوله 7 أميال، وعرضه نحو 18 قدماً، ويقع على عمق 450 قدما تحت مستوى سطح الأرض.