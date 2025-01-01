أمريكا.. انفجار سيارة أمام فندق "ترامب" في لاس فيغاس

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بانفجار سيارة أمام فندق "ترامب" الفاخر في لاس فيغاس بولاية نيفادا جنوب غرب الولايات المتحدة.

وأفاد تقارير إخبارية بأن الانفجار كان انفجار لسيارة نوع "تسلا سايبرترك" وأدى إلى تصاعد سحابة كبيرة من الدخان.

كما ذكرت أنه تم إخلاء فندق "ترامب" في لاس فيغاس بعد انفجار السيارة.

وقال رجل يدعى ستيفن فيلاندو يقيم في الفندق، إن "انفجاراً هائلاً حدث".

وذكر في مقطع فيديو على منصة "X" أنه "لقد انفجر شيء كبير هنا للتو.. لقد انفجر شيء ما في قسم خدمة صف السيارات.. لا أعرف ما الذي حدث للتو.. ولكن شيئاً ما انفجر للتو"، مشيراً إلى أن "النوافذ ارتجفت واهتزت".

ووثقت مقاطع فيديو نشرها أحد المتواجدين بفندق "ترامب" على مواقع التواصل الاجتماعي النيران تشتعل في السيارة.

ويسمع في أحد المقاطع صوت انفجارات خارج البوابة الرئيسية للفندق.