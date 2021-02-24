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أمريكا: انظمتنا الدفاعية الصاروخية تركز على كوريا الشمالية لكننا قلقون من إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-24T05:50:42+0000
أمريكا: انظمتنا الدفاعية الصاروخية تركز على كوريا الشمالية لكننا قلقون من إيران

أفاد نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال جون هايتن، بأن أنظمة الدفاع الصاروخي لبلاده تركز حاليا على كوريا الشمالية، مضيفا أن إيران تحظى باهتمام متزايد في البنتاغون.

وقال خلال مؤتمر افتراضي أمس الثلاثاء: "من الواضح أن قدرتنا الدفاعية الصاروخية تركز على كوريا الشمالية في الوقت الحالي، وليس على الصين وروسيا وإيران"، مضيفا "لقد بدأنا ننظر بجدية إلى إيران لأنها تواصل تطوير الصواريخ، وعلينا أن نكون قادرين على الرد على ذلك".

وأشار هايتن إلى أن الولايات المتحدة ليست في وضع جيد فيما يتعلق بالدفاع الصاروخي، بالنظر إلى أن الصين وروسيا قامتا باستثمارات كبيرة في تقنيات الصواريخ.

وأوضح أن بلاده يجب أن تلقي نظرة فاحصة على أفضل طريقة لمواجهة تلك التهديدات، قائلا "نحن نفعل ذلك، ولا نتجاهل هذه المشكلة".

ولفت هايتن إلى إن وزارة الدفاع ستبدأ قريبا مراجعة قدرات الدفاع الصاروخي الجوي المتكاملة، ما قد يستوجب استثمارات مستقبلية في الدفاع الصاروخي.

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