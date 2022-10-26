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أمريكا.. انتشار "العدوى الثلاثية" بين الأطفال

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-26T16:15:40+0000
أمريكا.. انتشار "العدوى الثلاثية" بين الأطفال

شفق نيوز / أفادت شبكة NBC News الأمريكية، يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا حادا في في الإصابة بـ"العدوى الثلاثية" بفيروس الأنفلونزا، والفيروس التنفسي المخلوي (أر سي في)، وفيروس "كوفيد 19" بين الأطفال.

وأشار تقرير بثته القناة الأمريكية، إلى أن "كوادر المؤسسات الطبية تشتكي عن تزايد إعداد المرضى في المشافي، ومن نقص الأسرة في الأجنحة. علما بأن ذروة الإصابات بهذه الأمراض تحدث عادة في فصل الشتاء".

ولاحظ موظفو إحدى المؤسسات الكبرى المتخصصة في توفير العلاج، أن "نشاط المرضى تضاعف في عياداتها على مدى الأسبوعين الماضيين، في مناطق رود - ايلاند، ديلافيري، وميني وواشنطن، إذ تم شغل أكثر من 90 بالمئة من أسرّة مستشفيات الأطفال".

وبحسب القناة، فإن العديد من الولايات الأخرى، شهدت نسب إشغال أسرّة تتراوح ما بين 80 و90%، وسبب المشكلة يعود لإغلاق العديد من أقسام طب الأطفال في جميع أنحاء الولاسات المتحدة، ما أدى لزيادة أعباء الأقسام الموجودة.

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