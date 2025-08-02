أمريكا.. القبض على رجل بتهمة تمويل تنظيم داعش

شفق نيوز- واشنطن

ألقت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، القبض على رجل من سكان لونغ بيتش في ولاية كاليفورنيا، بتهمة تقديم دعم مادي لتنظيم "داعش"، المصنّف كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن مارك لورينزو فيلانوفا، البالغ من العمر 28 عاماً، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلبيني، يواجه عقوبة فيدرالية بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً لمحاولته تقديم دعم مادي لداعش.

وأفاد المحققون في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أمس الجمعة، بأن فيلانوفا كان على تواصل مع شخصين عرّفا عن نفسيهما كمقاتلين في داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام.

وفي تلك الرسائل، يزُعم أن فيلانوفا أعرب عن رغبته في دعم داعش وعرض إرسال أموال لدعم أنشطة التنظيم.

وقال: "إنه لشرف لنا أن نقاتل ونموت من أجل ديننا. إنه أفضل طريق لدخول الجنة". وزُعم أن فيلانوفا كتب إلى مقاتلي داعش: "يوما ما قريبا سأنضم إليكم".

وعلى مدار خمسة أشهر، أرسل فيلانوفا 12 دفعة من الأموال بلغ مجموعها 1615 دولاراً أمريكياً إلى وسيطين تمكنا من الوصول إلى الأموال في الخارج، وفقاً لسجلات ويسترن يونيون التي استشهدت بها وزارة العدل.

وخلال اعتقاله، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على ما يبدو أنها قنبلة في غرفة نومه، وفقاً لصور منشورة على حسابات مكتب التحقيقات الفيدرالي على منصتي "فيسبوك" و"إكس".

وقال باتريك غراندي، القائم بأعمال مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس: "يُزعم أن فيلانوفا قدم الدعم المالي لجماعة إرهابية تستهدف الولايات المتحدة ومصالحنا في أنحاء العالم، وأعلن الولاء لها".

وفي وقت سابق من هذا العام، أُلقي القبض على عضو سابق في الحرس الوطني لميشيغان، يبلغ من العمر 19 عاماً، بعد محاولته المزعومة تنفيذ مخطط لإطلاق نار جماعي في قاعدة عسكرية أمريكية في ميشيغان لصالح داعش.