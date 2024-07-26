أمريكا.. القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في المكسيك

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على أحد أخطر تجار المخدرات، المكسيكي إسماعيل "إل مايو" زامبادا، وخواكين غوسمان لوبيز، ابن شريكه السابق "إل تشابو" في إل باسو بولاية تكساس.

ويواجه كل من زامبادا، وخواكين غوسمان، تهماً متعددة في الولايات المتحدة لتهريبهما كميات ضخمة من المخدرات في البلاد، وفقاً لوكالة "رويترز".

وزامبادا واحد من أخطر أباطرة تهريب المخدرات في تاريخ المكسيك، وشارك في تأسيس عصابة "سينالوا" مع "إل تشابو" الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في العام 2017 ويقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن شديد الحراسة.

تجدر الإشارة إلى أن كلاً من زامبادا، وخواكين غوسمان لوبيز نجل "إل تشابو"، يواجهان تهماً متعددة في الولايات المتحدة لتهريبهما كميات ضخمة من المخدرات إلى شوارع الولايات المتحدة بما في ذلك "الفنتانيل" الذي أصبح السبب الرئيسي لوفاة الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً.

وقال مسؤولان أمريكيان إن زامبادا، الذي يعتقد أنه في السبعينيات من عمره، وغوسمان لوبيز وهو في الثلاثينيات من عمره، اعتقلا بعد هبوطهما بطائرة خاصة في منطقة إل باسو.

وكانت السلطات الأمريكية قد حددت مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل القبض على زامبادا، بينما حددت خمسة ملايين دولار مقابل غوسمان لوبيز.

وتقوم عصابة "سينالوا" بتهريب المخدرات إلى أكثر من 50 دولة حول العالم وهي واحدة من أقوى مجموعتين للجريمة المنظمة في المكسيك وفقاً للسلطات الأمريكية.