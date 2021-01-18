سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمريكا.. التحقيق في نية امرأة بيع كمبيوتر بيلوسي لروسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-18T19:40:26+0000
أمريكا.. التحقيق في نية امرأة بيع كمبيوتر بيلوسي لروسيا

شفق نيوز/ يحقق مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI" في علاقة امرأة من ولاية بنسلفانيا، اتهمتها السلطات، الأحد، بالمشاركة في اقتحام مبنى الكونغرس يوم السادس من يناير، باحتمال سرقة قرص صلب أو جهاز كمبيوتر من مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ونيتها بيعه لروسيا.

وقال العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جون لوند، في إفادة خطية، إن الاتهامات وجهت، الأحد، إلى رايلي جون ويليامز، بعدما قالت والدتها للشرطة في مدينة هاريسبرغ بولاية بنسلفانيا، إنها حزمت حقيبة وهربت من دون الكشف عن مكان وجودها.

وأضاف لوند أن صديقا سابقا لويليامز، أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن أصدقاء المتهمة قاموا بتشغيل مقطع فيديو لسرقة ويليامز قرصا صلبا أو جهاز كمبيوتر من مكتب بيلوسي، وأنها "كانت تنوي إرسال جهاز الكمبيوتر إلى صديقة في روسيا، خططت بعد ذلك لبيعه إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية".

لكن، وبحسب الشاهد، فقد فشلت العملية لأسباب غير معروفة، في حين أعلن "إف بي آي" أن الأمر لا يزال قيد التحقيق.

ويمكن رؤية ويليامز في مقطع فيديو على موقع يوتيوب، تم التقاطه من داخل مبنى الكونغرس، وهي ترتدي قميصا أخضر اللون وسترة بنية وحقيبة مخططة بالأسود والأبيض، وهي توجه حشدا من المقتحمين إلى مكتب بيلوسي، وفق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ووجهت إلى ويليامز تهمة التعدي على ممتلكات الغير، والسلوك غير المنضبط في مبنى الكابيتول.

وأكدت الشرطة في هاريسبرغ أن ويليامز توجهت مع والدها إلى واشنطن لحضور تظاهرة 6 يناير، ثم عادا إلى المنزل، لكنهما لم يبقيا معا خلال الحدث.

وأخبرت والدة ويليامز الشرطة أنها تعرفت على ابنتها في مقطع الفيديو داخل مبنى الكابيتول، وأن ابنتها كانت قد أظهرت اهتماما مفاجئا بسياسة الرئيس دونالد ترامب، ورسائل اليمين المتطرف.

وذكر العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جون لوند، أن ويليامز غيرت منذ أعمال الشغب، رقم هاتفها، وحذفت حساباتها على مواقع فيسبوك وإنستغرام وتويتر وريديت وتيليغرام وبارلر.

related

عزل الرئيس الأميركي.. الإجراءات خطوة بخطوة

Date: 2019-09-25 14:56:11
عزل الرئيس الأميركي.. الإجراءات خطوة بخطوة

اشتباكات بين أنصار ترامب وأمن امريكي وسط تهديد بوجود قنبلة في "الكابيتول"

Date: 2021-01-06 19:27:29
اشتباكات بين أنصار ترامب وأمن امريكي وسط تهديد بوجود قنبلة في "الكابيتول"

البنتاغون يعلن استعداده في التحقيق بقضية عزل ترامب

Date: 2019-10-04 08:22:35
البنتاغون يعلن استعداده في التحقيق بقضية عزل ترامب

بايدن "الحزين" يوجه طلباً عاجلاً لترامب: ما يحدث لا يمت للاحتجاج بصلة

Date: 2021-01-06 21:14:07
بايدن "الحزين" يوجه طلباً عاجلاً لترامب: ما يحدث لا يمت للاحتجاج بصلة

سيناتور: ننجز الآن العقوبات ضد تركيا ولن نترك داعش يحتفل بخيانة ترامب للكورد

Date: 2019-10-09 20:33:05
سيناتور: ننجز الآن العقوبات ضد تركيا ولن نترك داعش يحتفل بخيانة ترامب للكورد

مُقتحِم مكتب بيلوسي.. سرق شيئاً غريباً وترك ربع دولار

Date: 2021-01-07 14:41:54
مُقتحِم مكتب بيلوسي.. سرق شيئاً غريباً وترك ربع دولار

غراهام يحمل أردوغان أي فظائع في كوباني: غداً نقدم مشروع عقوبات ضد أنقرة

Date: 2019-10-16 18:18:53
غراهام يحمل أردوغان أي فظائع في كوباني: غداً نقدم مشروع عقوبات ضد أنقرة

فيسبوك يمدد حظر ترامب لحين نقل السلطة

Date: 2021-01-07 16:58:49
فيسبوك يمدد حظر ترامب لحين نقل السلطة