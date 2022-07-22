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أمريكا.. اكتشاف أول إصابة بشلل الأطفال منذ عقد

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-22T04:58:18+0000
أمريكا.. اكتشاف أول إصابة بشلل الأطفال منذ عقد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في ولاية نيويورك الأمريكية، يوم الخميس، رصد حالة إصابة بشلل الأطفال خارج مدينة نيويورك، وأن مسؤولي الصحة الاتحاديين أكدوها لتكون أول إصابة معروفة بالمرض في البلاد منذ عشرة أعوام تقريبا.

وقالت وزارة الصحة بالولاية في بيان إن الفحص أشار إلى أن الحالة التي تم رصدها في مقاطعة ”روكلاند“ للفيروس شديد العدوى ربما يكون مصدرها من خارج الولايات المتحدة.

وقالت باتريشيا شنابيل المفوضة الصحية لمقاطعة روكلاند في بيان: ”نتابع الموقف عن كثب ونعمل مع وزارة الصحة في ولاية نيويورك ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للتصدي لهذا الموضوع الطارئ المتعلق بالصحة العامة لحماية صحة وسلامة سكان المقاطعة“.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي أكدت الحالة، إنه لم تظهر حالات إصابة بشلل الأطفال منشأها الولايات المتحدة منذ عام 1979. ولكن، كانت هناك حالة في البلاد وُثقت في عام 2013 مصدرها سلالة حية مستخدمة في اللقاحات الفموية في الخارج.

وذكرت المراكز أن أعراض شلل الأطفال تشمل أعراضا تشبه الإنفلونزا مثل التهاب الحلق والحمى والتعب والغثيان.

ويهاجم شلل الأطفال الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب شللا لا يمكن علاجه في غضون ساعات. ويمكن منع العدوى عن طريق التطعيم، إذ يُنسب الفضل في الانخفاض الكبير في عدد الحالات في جميع أنحاء العالم خلال العقود الأخيرة إلى حملات التحصين الوطنية والإقليمية المكثفة للرضع والأطفال.

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