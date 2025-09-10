أمريكا.. اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك (فيديو)

شفق نيوز- واشنطن

أعلن رئيس ولاية يوتا الأمريكية مايك شولتز، يوم الأربعاء، مقتل المؤثر المحافظ تشارلي كيرك، بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء اجتماع عام.

وكان كيرك البالغ 31 عاماً، وهو صوت رائد في أوساط الشباب المؤيد للرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة، قد نقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة بعد استهدافه خلال حضوره فعالية في حرم جامعة يوتا فالي غربي البلاد.

وقالت الجامعة على موقعها الإلكتروني إن "كيرك أُخرج من المبنى على أيدي حراسه الشخصيين. وقد أُلقي القبض على مشتبه به".

ووقع الحادث خلال جولة كيرك المسماة "American Comeback Tour" في جامعة وادي يوتا. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة إصابته أثناء وجوده على المنصة وسقوطه خلال جلسة أسئلة وأجوبة، مما أثار حالة من الذعر بين الطلاب الذين فروا من المكان.

وعقب الحادث، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته الشخصية على موقع "تروث سوشال"، قائلاً "علينا جميعاً الدعاء لتشارلي كيرك، رجل عظيم"، مضيفاً "فليباركه الرب".

ونشر نائب الرئيس جاي دي فانس وعدداً من الوزراء رسائل مماثلة.

وكيرك، (مواليد 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1993) ناشط سياسي وإعلامي أمريكي من التيار اليميني المحافظ. يشغل منصب المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة Turning Point USA (TPUSA)، وهي من أبرز المنظمات المحافظة الموجهة للشباب، كما يقود منظمات تابعة أخرى مثل Turning Point Action وTurning Point Academy وTurning Point Faith.

كما كان يقدم برنامجاً إذاعياً "بودكاست" بعنوان The Charlie Kirk Show ويُعد من أكثر الأصوات تأثيراً في النشاط السياسي المحافظ في الولايات المتحدة.