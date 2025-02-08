أمريكا.. اعتقال 4 متهمين سرقوا مقتنيات نجم رياضي وتصوروا بها

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأميركية، يوم السبت، القبض على 4 متهمين في قضية سرقة منزل نجم نادي سينسيناتي بنغالز" لكرة القدم الأميركية جو بورو.

وتمكنت السلطات من القبض على السارقين من خلال صورة التقطوها مع النظارات والساعات والمجوهرات التي تبلغ قيمتها 300 ألف دولار، والتي سُرقت من المنزل.

وتم التقاط الصور في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد يوم واحد من اقتحام منزل بورو في بلدة أندرسون، ولم يكن بورو في المنزل وقت السرقة، التي حدثت أثناء لعبه مباراة كرة قدم أميركية في دالاس.

وذكرت الشكوى أن صديقة بورو، أوليفيا بونتون، وصلت إلى المسكن حوالي الساعة 8 مساء "ولاحظت أن غرفة المعيشة وغرفة النوم الرئيسية تبدوان فوضويتين بشكل غير عادي. ثم لاحظت أن نافذة غرفة النوم الرئيسية في الجانب الخلفي من المسكن قد تحطمت".

ووفقا للشكوى، كان لدى بورو أفراد أمن في المنزل، لكن الرجال تجنبوهم بالدخول عبر الغابة.

وذكرت الشكوى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم صور المراقبة وتتبع الهاتف المحمول وتقنيات أخرى لتحديد هوية المواطنين التشيليين الأربعة الذين كانوا إما في البلاد بشكل غير قانوني أو تجاوزوا أذوناتهم.

ووفقا للمدعين الفيدراليين، قبل أسبوع من السرقة، كان أحد المشتبه بهم على اتصال بمالك متجر في مدينة نيويورك متهما بالعمل كوسيط لبيع سلع فاخرة مسروقة من أصحاب المنازل الأثرياء.