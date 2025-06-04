أمريكا.. اعتقال مجهز مواد لتفجير عيادة الإخصاب بكاليفورنيا

شفق نيوز/ أفادت السلطات الفيدرالية الأمريكية، يوم الأربعاء، بأن رجلاً من ولاية واشنطن وفّر مواداً كيمياوية لصنع متفجرات، تم استخدامها في تفجير عيادة خصوبة بولاية كاليفورنيا في آيار/ مايو الماضي والذي أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وألقت السلطات، القبض على دانييل بارك البالغ 32 عاماً، في نيويورك لدى عودته من بولندا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال المدعي العام الأمريكي، بيل إيسايلي، إن بارك شحن 180 رطلاً من نترات الأمونيوم إلى جاي إدوارد بارتكوس، الذي فجّر العيادة.

وأوضح إيسايلي أن المركب الكيميائي مادة أولية متفجرة يمكن استخدامها لصنع قنابل بدائية.

وأضاف إيسايلي أن بارك سافر إلى منطقة كاليفورنيا الجنوبية في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، ليمكث مع بارتكوس نحو أسبوعين، ولقي الأخير حتفه جراء الانفجار.