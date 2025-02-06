أمريكا.. ارتفاع طلبات الحصول على إعانة البطالة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس، عن تقدم مزيد من الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الطلبات بواقع 11 ألف طلب.

وقالت الوزارة، إن الطلبات الأمريكية للحصول على إعانة وصلت إلى 219 ألفا خلال الأسبوع الذي انتهى في الأول من شباط/ فبراير الجاري.

وقد ارتفع إجمالي عدد الأمريكيين الذين يحصلون على إعانات البطالة خلال الأسبوع من 25 يناير الماضي إلى 1.89 مليون، بزيادة بواقع 36 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق.

ويشار إلى أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأسبوعية تعكس وضع تسريح العاملين والموظفين.