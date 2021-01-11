سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمريكا.. اتخاذ أول إجراء ضد تهديد بتعطيل تنصيب بايدن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-11T17:34:01+0000
أمريكا.. اتخاذ أول إجراء ضد تهديد بتعطيل تنصيب بايدن

شفق نيوز/ قالت هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية، يوم الإثنين، إنها أغلقت نُصب واشنطن حتى 24 كانون الثاني/يناير.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإغلاق يأتي "لوجود تهديدات مستمرة من جماعات شاركت في أحداث الشغب بمبنى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، بتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 كانون الثاني/يناير".

وذكرت، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن التهديدات تشمل التعطيل المحتمل "لتجهيز وتنفيذ أحداث التنصيب التي تدور في عدة أنحاء من المتنزهات"، في ناشونال مول بوسط العاصمة الأمريكية.

وجاء في البيان: "ردا على ذلك، ستعلق هيئة المتنزهات الوطنية زيارات نُصب واشنطن اعتبارا من 11 كانون الثاني/يناير 2021 حتى 24 كانون الثاني/يناير 2021".

وأضاف أنه يمكن للهيئة أن "تقدم على إغلاق مؤقت للمنافذ العامة، والطرق وأماكن انتظار السيارات والحمامات في ناشونال مول وميموريال باركس إذا دعت الظروف لذلك؛ حمايةً للسلامة العامة وموارد المتنزهات".

related

ترامب: بإمكان بايدن دخول البيت الأبيض "في حالة واحدة"

Date: 2020-11-27 17:36:43
ترامب: بإمكان بايدن دخول البيت الأبيض "في حالة واحدة"

أوباما يكشف موقف جو بايدن من قتل بن لادن

Date: 2020-11-13 17:18:27
أوباما يكشف موقف جو بايدن من قتل بن لادن

بايدن: لن أعلن الفوز لكني واثق منه

Date: 2020-11-07 04:10:15
بايدن: لن أعلن الفوز لكني واثق منه

بايدن يعتزم تعيين بلينكن "الضليع بالشأن العراقي" وزيراً للخارجية

Date: 2020-11-23 05:10:32
بايدن يعتزم تعيين بلينكن "الضليع بالشأن العراقي" وزيراً للخارجية

السعودية تهنئ بايدن وهاريس بمناسبة فوزهما بانتخابات الرئاسة الأمريكية

Date: 2020-11-08 20:26:29
السعودية تهنئ بايدن وهاريس بمناسبة فوزهما بانتخابات الرئاسة الأمريكية

بعد تثبيت فوزه رسمياً.. بايدن يشن أعنف هجوم على ترامب

Date: 2020-12-15 04:45:40
بعد تثبيت فوزه رسمياً.. بايدن يشن أعنف هجوم على ترامب

بأموال طائلة.. على مَن راهن المقامرون في الانتخابات الأمريكية؟

Date: 2020-11-03 15:53:10
بأموال طائلة.. على مَن راهن المقامرون في الانتخابات الأمريكية؟

رسميا .. الديمقراطيون يرشحون بايدن لخوض الانتخابات ضد ترامب

Date: 2020-08-19 04:20:06
رسميا .. الديمقراطيون يرشحون بايدن لخوض الانتخابات ضد ترامب