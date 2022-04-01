مروحيات أوكرانيا تشن هجوماً داخل الأراضي الروسية

شفق نيوز/ نسبت وكالة "رويترز" لمسؤول محلي روسي، قوله إن مروحيات عسكرية أوكرانية شنت هجوماً استهدف منشأة تخزين وقود في منطقة بيلغورود جنوب غرب روسيا، قرب الحدود الأوكرانية.

وأضاف حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف أن القصف أدى إلى حريق تسبب في إصابة اثنين من العمال، في حين تم إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ويأتي هذا بعد يومين من انفجارات في مستودع أسلحة هزت المنطقة وقال عنها جلادكوف إنه يُعتقد أنها نتجت عن حريق آخر، مضيفا أن السلطات المحلية تنتظر تأكيدا من وزارة الدفاع.

وقالت تقارير إعلامية إن الحريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، في مدينة بيلغورود وتحديدا في منطقة كريدة.

وتنقل وسائل إعلام عن السلطات المحلية أن خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث، فيما يجري الحديث عن ضحيتين يجري تقديم الإسعافات الأولية لهما فيما لا شيء يهدد حياتهم.