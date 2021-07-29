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مروحيات عسكرية تشارك في إخماد حريق على الحدود السورية اللبنانية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-29T14:10:38+0000
مروحيات عسكرية تشارك في إخماد حريق على الحدود السورية اللبنانية

شفق نيوز / أكد الجيش اللبناني، يوم الخميس، تجدد اندلاع الحرائق شمالي البلاد بالقرب من الحدود السورية، فيما أشار إلى أن مروحيات عسكرية وطوافات تشارك في إطفاء الحريق.

وكتب الجيش اللبناني، في تغريدة  له بحسابه الرسمي على "تويتر"، أن "الحرائق تجددت في منطقتي الرويمة والبستان، وتمددت إلى محيط المنازل في حرش منطقة القطلبة - القبيات بشمال البلاد".

ولفت إلى عمل جميع وحداته بمساندة الطوافات على محاصرة النيران وإخمادها، بمشاركة عناصر الدفاع المدني والأهالي".

هذا وتشارك مروحيات عسكرية تابعة للقوات الروسية العاملة في سوريا، منذ صباح اليوم، وبمساندة فرق الإطفاء السورية في عمليات مكافحة الحرائق التي تتمدد لشمال لبنان، بعدما بدأت بملامسة الحدود السورية بالقرب من الريف الغربي لمحافظة حمص.

وأعلنت السلطات السورية، يوم الثلاثاء الماضي، أن مؤشرات خطورة انتشار الحرائق تشير إلى تأثر معظم أراضي الغابات شمال غربي سوريا، بمستويي الخطورة المرتفع والمرتفع جدا، اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل.

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