مركز سعودي يرصد زيادة في نشاط "التنظيمات الإرهابية" على وسائل التواصل

شفق نيوز/ رصد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في السعودية، عن تكثيف 4 "تنظيمات إرهابية" نشاطها الدعائي عبر 1958 حسابا، على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرت صحيفة"عكاظ".

ونقلت الصحيفة عن المركز المعروف باسم "اعتدال" إن تنظيمات داعش والقاعدة وهيئة تحرير الشام وبوكو حرام قد زادت من نشاطها في مواقع التواصل بـ"هدف إعادة تموضعها نتيجة للخلافات والانقسامات في صفوفها".

ورصد المركز خلال الفترة من شهر أبريل حتى نوفمبر الماضي من العام الحالي، نشاط تلك الحسابات التي شملت 782 حساباً أساسياً يعود لتلك التنظيمات بشكل مباشر، منها 42 تمت إعادة تفعيله، إضافة إلى نشاط 934 حساباً فرعياً متعاطفا، كان من بينها 499 حساباً خاملاً، إضافة إلى إطلاق 242 حساباً جديداً.

وبينت آليات الرصد في المكز قيام تنظيم القاعدة الإرهابي بمحاولة إعادة انتشاره افتراضياً من خلال 785 حساباً بلغات مختلفة على ذات المنصة الرقمية، من بينها 344 حساباً باللغة البشتونية، و310 باللغة العربية، و102 باللغة الأوردية، و29 حساباً بلغات أخرى.

وقال "اعتدال" إن التنظيم المتطرف يحاول "ترميم صورته الذهنية أمام أتباعه بالدرجة الأولى، وبما يخدم محاولاته في التجنيد والانتشار".

وأوضح "اعتدال" وجود 843 حساباً تابعاً لـ"هيئة تحرير الشام"، ضمن قائمة الحسابات التي تم رصدها؛ منها 706 حسابات باللغة العربية، و137 حساباً بلغات أخرى؛ "ما يعكس مستوى اهتمام التنظيم بالداخل السوري"، بحسب تقرير المركز

وأشار تقرير المركز أن تنظيم داعش الإرهابي قد نشط 305 حسابات، منها 241 باللغة العربية، و20 بالأوردية، و9 بالفارسية و8 بالتركية، و7 بالإنكليزية، وذلك بالإضافة إلى وجود 20 حساباً بلغات مختلفة.

وفي نفس السياق، رصد المركز السعودي 25 حساباً تابعاً لتنظيم "بوكو حرام" في القارة الأفريقية، لافتا إلى أن غالبية تلك الحسابات هي باللغة العربية (15 حسابا)، بالإضافة إلى حسابين باللغة الأوردية، و4 بالإنكليزية، و4 بلغات محلية صومالية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز اعتدال قد تأسس في 21 مايو 2017 خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأميريكية في الرياض والتي شارك فيه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

ويقع مقر المركز في العاصمة السعودية الرياض، وبحسب القائمين عليه، يُعد أول مركز مهتم بثقافة الاعتدال الفكري، إذ يتم من خلاله رصد وتفاعل وتحليل الفكر المتطرف، بالتعاون مع شبكات اقليمية ودولية.