"مرض مميت" يصيب رئيس الشيشان

شفق نيوز/ يعاني الرئيس الشيشاني رمضان قديروف من مشكلة صحية قد تكون خطيرة، بحسب وسائل إعلام روسية معارضة، مؤكدة أن حالته الصحية دفعت بالكرملين إلى البحث عن خليفة له لضمان استقرار المنطقة الشيشانية المضطربة.

وذكرت مصادر طبية لصحيفة "نوفايا غازيتا أوروبا" أن قديروف تم تشخيص إصابته بالتهاب حاد في البنكرياس في عام 2019، وتفاقمت حالته في الأشهر الأخيرة. ومن المحتمل أن يكون قد أصيب أيضًا بفشل كلوي حاد، مع تراكم السوائل في رئتيه.

وفي محاولة لنفي هذه الأنباء، نشر حساب قديروف على تطبيق تليجرام مقطع فيديو يظهره وهو يرأس اجتماعًا في عاصمة الشيشان، غروزني، ولكن بدا هزيلا ومتلعثمًا في كلامه.

ونشر أحد حلفائه في وقت لاحق مقطع فيديو يظهره وهو يمارس التمارين الرياضية، ولكن المشاهدين لاحظوا أنه يرفع أوزانًا خفيفة بدلاً من الثقيلة كما كان يفعل في السابق.

يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أكد في سبتمبر 2023، أن الكرملين ليس لديه معلومات حول مرض قديروف.

وقال بيسكوف حينها ردًّا على سؤال للصحفيين حول مدى قلق الكرملين بخصوص حالة قديروف الصحية: "ليس لدينا أي معلومات، على أي حال، لا تستطيع الإدارة الرئاسية تقديم معلومات حول حالته الصحية، لذلك ليس لدينا ما نقوله في هذا الخصوص".