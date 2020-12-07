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مرض غامض في الهند يصيب المئات ويودي بحياة شخص

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-07T06:34:12+0000
مرض غامض في الهند يصيب المئات ويودي بحياة شخص

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام هندية، يوم الاثنين، عن ظهور مرض غامض أودى بحياة شخص وأصاب أكثر من 300 آخرين، ولا يعرف لغاية الآن العامل المسبب لهذا المرض.

وذكرت صحيفة "The Hindu" الهندية، أن أحد سكان مدينة إلورو، بولاية أندرا براديش في جنوب الهند، توفي بمرض غير معروف، وتم نقل 315 آخرين إلى المستشفى بأعراض نفس المرض.

وقالت الصحيفة إن أعراض مرض غير معروف، بدأت بالظهور بين مجموعة من المواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفيات أمس الأول السبت، وبحلول مساء أمس الأحد وصل عددهم إلى 315 شخصا، بما في ذلك 46 طفلا و70 امرأة.

ووفقا للأطباء، يعاني المرضى من الإغماء والدوار والصداع وأعراض مرض الصرع، وحين أجريت لهم اختبارات فيروس كورونا ظهرت النتائج سلبية، أي أنهم غير مصابين بالفيروس.

وقال ممثلو السلطات الصحية المحلية: "لم يتم تحديد العامل المسبب للمرض. وتم إرسال عينات من الماء والغذاء والدم من المرضى لتحليلها إلى مختبر الفحص الطبي الشرعي".

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