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مرصد: مقتل 19 من قوات الأسد بهجوم لداعش في البادية السورية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-03T14:10:29+0000
مرصد: مقتل 19 من قوات الأسد بهجوم لداعش في البادية السورية

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأربعاء بمقتل 19 عنصراً من القوات الحكومة السورية والموالين لها في هجوم واسع نفذه عناصر تنظيم داعش على مواقعهم في البادية السورية

وقال المرصد في بيان إن "المعارك جرت بوتيرة عنيفة على محاور عدة ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة في البادية السورية، بين تنظيم داعش، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في هجوم مباغت جديد نفذه عناصر التنظيم على مواقع للقوات الحكومية مساء يوم أمس وأدت تلك الهجمات بحسب المرصد لمقتل 11 عنصراً من "لواء باقر" المحلي الموالي للقوات الحكومية و9 عناصر من تلك القوات.

وأشار المرصد إلى أنّ" القوات الحكومية والموالين لها وبإسناد جوي روسي - والتي تقوم طائراتها بشن عشرات الضربات الجوية يومياً لمواقع التنظيم - تواصل عمليات التمشيط في البادية السورية على محاور مثلث حلب - حماة - الرقة في البادية السورية إضافة لباديتي حمص وديرالزور ، فيما يشن عناصر تنظيم داعش هجمات مباغتة على مواقع تلك القوات عبر الكمائن واستهدافات لإلحاق الخسائر البشرية والمادية بقوات الحكومة السورية والموالين لها".

وتشهد البادية السورية نشاطاً متصاعداً لعناصر تنظيم داعش خلال الشهرين الماضيين والتي قامت بتنفيذ العديد من الهجمات في تلك المنطقة وقتلت أكثر من مئة عنصر من قوات النظام والموالين لها .

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