مرصد: مقتل وجرح العشرات من قوات النظام وفصائل المعارضة في سوريا

شفق نيوز/ اعلن المرصد السوري، يوم الجمعة، عن مقتل واصابة 10 من قوات النظام السوري والفصائل الموالية له، في كمين نصبه عناصر تنظيم داعش في الميادين.

وذكر المرصد السوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن 4 عناصر قتلوا وجرح 6 آخرين، في كمين جديد نفذته خلايا تنظيم داعش ضد عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فجر اليوم الجمعة ضمن بادية الميادين في ريف ديرالزور أثناء قيام قوات النظام والموالين لها بعمليات تمشيط في تلك المنطقة بحثاً عن خلايا التنظيم الذي كثفت من هجماتها ضد مواقع النظام والموالين له.

واضاف المرصد؛ أنّ 8 مقاتلين من فصيل “أنصار الحزب الإسلامي التركستاني” من الجنسية السورية قتلوا بعد استهداف قوات النظام حافلة كانت تقلهم بصاروخ موجه على محور خربة الناقوس في سهل الغاب غربي حماة ، بالإضافة إلى وجود 8 إصابات، بعضهم جراحه خطيرة، مما يرجح إرتفاع حصيلة الخسائر البشرية.

وكان المرصد قد افاد أول أمس الأربعاء بمقتل 19 من قوات النظام والموالين بينهم 11 من "لواء باقر" المحلي جراء استهدافهم بهجمات متفرقة مباغتة من خلايا تنظيم داعش في البادية السورية في مثلث حلب - حماة - الرقة.

وتواصل قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها عمليات تمشيط واسعة في البادية السورية وباسناد جوي من الطائرات الحربية الروسية ضد خلايا تنظيم داعش التي كثفت من هجماتها خلال الفترة الأخيرة في تلك المنطقة.