مرصد: قتلى في سوريا بسقوط بقايا صاروخ

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، أن أربعة مدنيين قضوا جراء سقوط بقايا صاروخ أطلقه النظام في محيط مدينة حماة.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، قد أعلنت في وقت سابق أن عائلة مؤلفة من أم وأب وطفلين قد قضوا جراء ما قالت أنه "غارات إسرائيلية".

وأوضح المرصد أن القصف استهدف 5 مواقع على الأقل يتواجد بها عناصر من القوات الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني ضمن ثكنات ومعسكرات قوات النظام بمحيط مدينة حماة وقربها في المنطقة الوسطى من سورية،مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

وقال المرصد ان بقايا الصواريخ التي أطلقتها كتائب الدفاع الجوي التابعة للنظام تسببت بمقتل عائلة مكونة من”امرأة وزوجها وطفلين”، بالإضافة إلى إصابة أربعة وهم،رجل مسن بجراح خطيرة وطفلين وامرأة، وذلك بعد سقوط بقايا إحداها على حي كازو الواقع في القسم الشمالي الغربي لمدينة حماة.

وقبل نحو أسبوع، تقريبا، تعرضت مواقع إيرانية في شرق سوريا إلى ضربات جوية عنيفة كانت تقريبا الرابعة المنسوبة لإسرائيل خلال أسبوعين، وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إنها جاءت على خلفية تحركات تقوم بها طهران قرب الحدود السورية العراقية، وقد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من الموالين إيران، بحسب الصحيفة.

وفي الأغلب لا تعلق إسرائيل على ضرباتها في سوريا، لكنها تعهدت مرارا مرارا بمواصلة عملياتها في سوريا حتى انسحاب إيران منها.

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو عزمه "وبشكل مطلق على منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري على حدودنا المباشرة".

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.