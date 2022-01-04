مرصد: طائرات مسيرة تستهدف ميليشيات موالية لايران في دير الزور

شفق نيوز/ اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، يوم الثلاثاء، ان طائرات مسيّرات مجهولة استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في بادية العشارة شرقي دير الزور، في اول عملية خلال العام الحالي.

وقال المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان دوي انفجارات عنيفة سُمعت في مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران بريف دير الزور الشرقي، ضمن منطقة غرب الفرات، ناجمة عن قصف من طائرات مسيّرة مجهولة الهوية حتى اللحظة.

وبين ان القصف طال مواقع تتحصن بها ميليشيات موالية لإيران في محيط مزارع "مزار عين علي" الواقع على أطراف مدينة القورية ضمن بادية العشارة ببادية دير الزور الشرقية.

واشار المرصد الى ان ذلك تزامن مع تحليق لطيران حربي تابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى اللحظة، ويعد هذا الاستهداف الأول من نوعه خلال العام الجديد 2022.

ولفت المرصد الى انه أشار يوم أمس إلى أن الميليشيات الموالية لإيران استنفرت قواتها غرب الفرات خوفًا من عمليات استهداف قد تطال مواقعها.