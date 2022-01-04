سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مرصد: طائرات مسيرة تستهدف ميليشيات موالية لايران في دير الزور

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-04T14:44:21+0000
مرصد: طائرات مسيرة تستهدف ميليشيات موالية لايران في دير الزور

شفق نيوز/ اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، يوم الثلاثاء، ان طائرات مسيّرات مجهولة استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في بادية العشارة شرقي دير الزور، في اول عملية خلال العام الحالي.

وقال المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان دوي انفجارات عنيفة سُمعت في مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران بريف دير الزور الشرقي، ضمن منطقة غرب الفرات، ناجمة عن قصف من طائرات مسيّرة مجهولة الهوية حتى اللحظة.

وبين ان القصف طال مواقع تتحصن بها ميليشيات موالية لإيران في محيط مزارع "مزار عين علي" الواقع على أطراف مدينة القورية ضمن بادية العشارة ببادية دير الزور الشرقية.

واشار المرصد الى ان ذلك تزامن مع تحليق لطيران حربي تابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى اللحظة، ويعد هذا الاستهداف الأول من نوعه خلال العام الجديد 2022.

ولفت المرصد الى انه أشار يوم أمس إلى أن الميليشيات الموالية لإيران استنفرت قواتها غرب الفرات خوفًا من عمليات استهداف قد تطال مواقعها.

related

هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة امريكية بريف دير الزور

Date: 2021-07-07 10:09:04
هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة امريكية بريف دير الزور

إيران تسقط طائرة مسيّرة فوق ميناء الخميني

Date: 2019-11-08 13:02:16
إيران تسقط طائرة مسيّرة فوق ميناء الخميني

اغتيال أحد وجهاء عشيرة البكير بريف دير الزور الشمالي

Date: 2021-01-14 13:23:52
اغتيال أحد وجهاء عشيرة البكير بريف دير الزور الشمالي

ايران تعلن اسقاط طائرة تجسس أجنبية فوق مدينة تضم منشآت للنفط والغاز

Date: 2019-11-29 06:53:22
ايران تعلن اسقاط طائرة تجسس أجنبية فوق مدينة تضم منشآت للنفط والغاز

قائد "فاطميون" ينفي سقوط قتلى في الغارات الإسرائيلية على مواقع في دير الزور

Date: 2021-01-14 13:55:47
قائد "فاطميون" ينفي سقوط قتلى في الغارات الإسرائيلية على مواقع في دير الزور

سوريا تعلن إسقاط طائرتين قرب قاعدة عسكرية

Date: 2020-02-03 21:27:42
سوريا تعلن إسقاط طائرتين قرب قاعدة عسكرية

الاسايش تفكك عبوتين ناسفتين زنة 40 كغم في ريف دير الزور

Date: 2021-02-08 13:28:53
الاسايش تفكك عبوتين ناسفتين زنة 40 كغم في ريف دير الزور

نتنياهو: أسقطنا طائرة مسيرة إيرانية انطلقت من العراق أو سوريا

Date: 2021-05-20 13:33:26
نتنياهو: أسقطنا طائرة مسيرة إيرانية انطلقت من العراق أو سوريا