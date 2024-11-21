مرصد سوري: 22 عراقياً من بين ضحايا الغارات الإسرائيلية على تدمر

شفق نيوز/ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس، أن من بين ضحايا الغارات التي نفذتها طائرات إسرائيلية على في مدينة تدمر السورية أمس، أكثر من 20 عراقياً من حركة "النجباء".

وقال المركز في بيان على موقعه تابعته وكالة شفق نيوز، إن حصيلة القتلى في الغارات الجوية الإسرائيلية على تدمر ارتفعت إلى 68 شخصاً، 22 ضحية من حركة "النجباء" العراقية، و42 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية بينهم 5 ضباط متعاونين مع حزب الله اللبناني، و4 من حزب الله اللبناني.

وأشار إلى أن الغارات أسفرت عن إصابة 43 آخرين بجراح بينهم 7 مدنيين.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت أمس ثلاثة مواقع في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حيث استهدفت موقع اجتماع للميليشيات الإيرانية مع قياديين من حركة النجباء العراقية، وقيادي في حزب الله اللبناني، كما استهدفت موقعين في حي الجمعية أحدهما مستودع للأسلحة بالقرب من المنطقة الصناعية الذي تقطنها عائلات من عناصر موالين لإيران من جنسيات عراقية وأجنبية.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية حلقت في أجواء ريف درعا وصولاً إلى أجواء التنف قبل أن تستهدف مدينة تدمر.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 152 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 126 منها جوية و26 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 273 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 371 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 298 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

28 شخصاً من الجنسية العراقية

25 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

59 من حزب الله اللبناني

126 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية بينهم 5 ضباط متعاونين مع حزب الله

27 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

62 من قوات النظام

1 مجهول في سراقب

3 مجهولين في السيدة زينب

10 من الجهاد الإسلامي والموالين له

3 مجهولي الهوية في المزة

22 من الميليشيات الإيرانية من جنسية غير سورية غالبيتهم من حركة النجباء قتلوا في تدمر

بالإضافة لاستشهاد 62 من المدنيين بينهم 12 أطفال و16 سيدة بالاستهدافات الإسرائيلية بالإضافة لإصابة نحو 69 منهم، فضلاً عن مقتل رجل الأعمال المقرب من إيران براء قاطرجي وابن عمه.

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي:

54 دمشق وريفها

17 درعا

50 حمص

16 القنيطرة

3 طرطوس

5 دير الزور

3 حلب

4 حماة

2 للاذقية

3 للسويداء

1 إدلب

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.