مرصد سوري: الغارات الامريكية على دير الزور خلّفت 8 قتلى بينهم عراقيون

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الإثنين، أن الغارات الجوية الأميركية على دير الزور خلفت 8 قتلى بينهم عراقيون، مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود حالات إصابة خطيرة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة شنت غارات استهدفت موقعين مرتبطين بإيران في سوريا رداً على هجمات طاولت جنودا أميركيين.

واعتبر أن الضربات تأتي "رداً على هجمات على جنود أميركيين في العراق وسوريا، مضيفا أن "الضربات شملت منشأة تدريب ومنزلا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين في سوريا".

وطالت الغارات الأمريكية وفقاً للمرصد، "مستودعات أسلحة وذخائر ومنصة إطلاق صواريخ في كل من حسرات بريف البوكمال، ومزارع الحيدرية بالقرب من مدينة الميادين، حيث ضربت 4 انفجارات على الأقل البوكمال وانفجار عنيف الميادين سمع صداه إلى البوكمال على خلفية القصف الأميركي".

ورصد المرصد، "ارتفاع حصيلة القتلى العسكريين من الميليشيات الموالية لإيران إلى 8 بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم بحالات خطيرة".

وتسبب القصف بتدمير الأهداف وحدوث خسائر مادية أيضاً.

وأشار المرصد السوري إلى "تعرض قاعدة حقل كونيكو للغاز التابعة لقوات التحالف الدولي بريف دير الزور الشمالي، لقصف صاروخي مصدره الميليشيات المدعومة من إيران بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، حيث تعرضت القاعدة للقصف بنحو 15 صاروخاً في أعنف قصف من داخل الأراضي السورية، ولم ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية".

وأضاف المرصد، "كما هاجم طيران مسيّر تابع للميليشيات قاعدة حقل العمر النفطي التابعة للتحالف في ريف دير الزور الشرقي بعد منتصف الليل أيضاً".

فيما دوت انفجارات في منطقة قاعدة الشدادي التابعة لقوات التحالف بريف الحسكة.

وكانت انفجارات عنيفة دوت بعد منتصف الليل في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور بالتوازي مع استمرار اندلاع النيران في المنطقة، تزامنا ذلك، مع سقوط قذائف صاروخية في قاعدة حقل العمر شرقي دير الزور الذي يعد أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 32 استهدافا لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: 6 على قاعدة التنف، و7 على قاعدة حقل العمر النفطي، و5 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 5 على قاعدة خراب الجير برميلان، و6 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك