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مرشح للرئاسة الإيرانية يعد بمواصلة المباحثات مع السعودية عبر الوساطة العراقية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-12T08:18:16+0000
مرشح للرئاسة الإيرانية يعد بمواصلة المباحثات مع السعودية عبر الوساطة العراقية

شفق نيوز / أبدى المرشح للرئاسة الإيرانية، محسن مهر علي زادة، يوم السبت، استعداده للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، في حال فوزه بانتخابات الرئاسة المقررة يوم الجمعة المقبل.

وأضاف علي زادة، أن "إيران ستكون منفتحة على أي لقاء أو أي مباحثات مع أي دولة، باستثناء إسرائيل الغاصبة لفلسطين، وراعية إرهاب الدولة، نحن دولة مسلمة مستقلة، لا نضع قيودا على ذلك".

وتابع: "لكن من الطبيعي أن تحقق أمريكا شروط ذلك، وأن يتضح لإيران أنها ستكف عن سياساتها الشيطانية ضدنا".

وفي شأن آخر، أبدى المرشح الرئاسي الإصلاحي علي زادة، كذلك استعداده للقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، وقال: إنه سيواصل المباحثات الجارية مع الرياض بوساطة عراقية في حال فوزه بالرئاسة، مشددا على ضرورة احترام مصالح البلدين في المنطقة".

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