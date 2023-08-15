مرشح للرئاسة الامريكية: انفقنا على أوكرانيا 130 مليار دولار

شفق نيوز/ كشف مرشح الرئاسة الأمريكية الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده انفقت على مساعدة أوكرانيا مبلغاً قدره 130 مليار دولار، في حين لا يزال ملايين الأمريكيين بدون تأمين صحي وطرود غذائية.

وقال روبرت كينيدي في مقابلة مع المقدم الأمريكي تاكر كارلسون تم نشرها في صفحة الصحفي على شبكة التواصل الاجتماعي "X" (تويترسابقاً): "حتى الآن أرسلنا 130 مليار دولار إلى هناك".

وأضاف: "كيف يمكننا إرسال 130 مليار دولار عندما يعيش 15 مليون أمريكي دون تأمين صحي، ونمنع الطرود الغذائية عن 30 مليون شخص؟".

كما أشار إلى أن الاستخبارات الأمريكية كانت تمول الاحتجاجات الجماهيرية في كييف في عامي 2013-2014 بمبلغ 5 مليارات دولار.