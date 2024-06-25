مرشح لرئاسة إيران يثير الجدل بصورة مع صدام حسين

شفق نيوز/ أثار المرشح الرئاسي للرئاسة الإيرانية، بور محمدي، الجدل بنشر صورة تجمعه برئيس النظام العراقي السابق صدام حسين

ونشر المرشح الرئاسي للرئاسة الإيرانية، بور محمدي، عبر حسابه في موقع X ، صورة قديمة له مع رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، وكتب تعليقا عليها بأنه "طالب بحقوق الشعب الإيراني بحزم.

مقتدرانه #حقوق_ملت ایران را از او مطالبه کردم. pic.twitter.com/1d9PMDmhWP — مصطفی پورمحمدی (@mopourmohammadi) June 24, 2024

الصورة أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، حيث اعتبر البعض ذلك خطوة جريئة تعبر عن مواقف سابقة للمرشح، بينما انتقدها آخرون.

ليرد "بور محمدي" عبر نشره صورة ثانية لوزير الخارجية الإيراني الأسبق جواد ظريف وهو يصافح صدام حسين.

تأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه الساحة السياسية الإيرانية حملة انتخابية متصاعدة تمهد للانتخابات الرئاسية المقبلة.